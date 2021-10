Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata vineri dimineata in baldachinul din Curtea Mitropolitana, spre inchinarea pelerinilor care in aceasta perioada vin la Iasi cu prilejul praznuirii hramului acesteia, care este pe 14 octombrie.

- Autoritațile au pregatit un nou set de restricții ce urmeaza a fi puse in practica dupa ce indicele de infectare a depașit 6/mie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit joi seara pentru a decide noi masuri in contextul exploziei de infectari. Masca va fi OBLIGATORIE și in aer liber,…

- Grupul Renault a decis ca, respectand tendintele mondiale, marca Dacia sa se „electrifice” in totalitate. Așadar, masinile produse la Mioveni vor renunta la motoarele pe benzina, motorina si, mai ales, GPL, astfel incat din 2035 mașinile Dacia sa fie in totalitate electrice. Pe langa faptul ca Dacia…

- O fetița de aproximativ doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași. Mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada. Micuța a murit in cursul serii de ieri. Intrucat pe corpul micuței erau semne de violența, poliția a fost alertata de catre reprezentații spitalului.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban a facut o dezvaluire in timpul discursului pe care l-a susținut duminica, la Iași. Dacian Cioloș ar fi vrut la un moment dat sa preia Partidul Național Liberal. “Și-a dat seama ca nu avea nicio șansa”. Orban a mai spus ca PNL l-a susținut pe Dacian Cioloș pentru funcția…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca parintii ar trebui sa solicite scolilor situatia personalului vaccinat si nevaccinat, fiind ”ingrijorator” faptul ca multe cadre didactice inca nu s-au imunizat. „Cred ca parinții ar trebui sa ceara școlilor situația profesorilor vaccinați și nevaccinați,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…

- Localitatea Podul Iloaiei din Iași a fost lovita de tragedie duminica, 11 iulie. Un baiat de 10 ani a trecut in fuga strada, iar o șoferița nu a putut sa il evite. Copilul a fost aruncat cațiva metri, iar leziunile suferite au fost extrem de grave. Din pacate, a murit la spital. Oamenii legii s-au […]…