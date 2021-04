Pelerinaj la Mecca, doar cu vaccinul făcut! Decizie radicala luata de arabi! La pelerinajul de la Mecca vor participa doar musulmanii imunizati impotriva Covid-19. Autoritațile saudite fac referire la pelerinajul mai scurt umrah, care spre deosebire de haji, nu este obligatoriu si poate fi realizat in orice moment al anului. Masura va intra in vigoare la inceputul Ramadanului, a anunțat ministerul care […] The post Pelerinaj la Mecca, doar cu vaccinul facut! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

