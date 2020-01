Pelerinaj la locuinţa lui Ion Iliescu de Sfântul Ion "In memoria celor care s-au jertfit la Revolutie si ne-au adus libertatea. Si eu sunt o victima a acelor vremuri de acum 30 de ani, m-am gandit ca domnul iliescu merita, la sfarsitul vietii, felicitat ca ne-a dat libertatea necesara cu toate greselile pe care le-am facut cu totii in viata si le facem zi de zi. Suntem mai liberi, putem sa vorbim, putem sa ne exprimam. Ii dorim sa fie sanatos, "la multi ani" si sa treaca cu bine peste greutati si peste necazurile pe care le are. M-am gandit ca acum, la finalul vietii, cum o sa fim fiecare dintre noi, merita niste trandafiri albi, frumosi, cum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

