Pelerinaj in Israel si Iordania 31 AUGUST - 7 SEPTEMBRIE 2023.

- Marina Tauber a fost escortata in urma cu puțin timp la Centrul Național Anticorupție (CNA). Deputata Partidului „Șor” va petrece urmatoarele 72 de ore in izolator, scrie tv8.md. Tauber a fost reținuta luni, 1 mai, pe Aeroportul de la Chișinau, in ruta spre Tel Aviv, Israel prin Istanbul, Turcia. La…

- Ilie Nastase a fost in pelerinaj la Ierusalim cu soția Ioana. Timp de șapte zile au vizitat mai multe biserici, manastiri, locașuri sfinte. Intr-un interviu pentru Playtech, Ioana Nastase a facut primele declarații dupa ce s-au intors in țara. De multa vreme Ioana Nastase avea de gand sa mearga in pelerinaj…

- Transportul aeroportuar de marfuri (inclusiv posta) a crescut anul trecut cu 22,7%, comparativ cu 2021, de la 41.178 tone la 50.534 tone, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Transportul aerian de pasageri a crescut in 2022 cu 87,6%, comparativ cu anul anterior, fiind inregistrati 20.971.800 pasageri, fata de 11.176.800 pasageri in 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Doua cutremure au fost inregistrate astazi, 20 februarie, in provincia Hatay, situata la granița dintre Turcia și Siria. Acestea au avut magnitudinea de 6.4, respectiv 5,8, informeaza diez.md. Potrivit Centrului Seismologic Mediteranean European, adincimea cutremurului a fost de doi kilometri. Cutremurele…

- Valorile de trafic inregistrate anul trecut in punctele de trecere a frontierei au fost de aproximativ 58,6 milioane treceri persoane, fiind inregistrata o crestere cu 62% fata de anul 2021, arata datele Politiei de Frontiera.