Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Paște al Capitalei „Tradiții și Flori de Sarbatori" se deschide pe 7 aprilie, in Parcul Regele Mihai I, anunța Primaria Municipiului București.Targul se va desfașurae in perioada 7 – 17 aprilie in Parcul Regele Mihai I, intre intrarea Charles de Gaulle și Expo Flora, pe aleile principale,…

- Intr-o piața din Capitala un kilogram de roșii a ajuns sa coste chiar și 23 de lei. Prețurile au crescut simțitor, iar mulți spun ca nu iși mai permit sa cumpere. Statisticile arata o scumpire de 6%, dar in realitate prețurile sunt mult mai piperate.„Doua legaturi de loboda, salata și ridichi, trei…

- Alte tramvaie noi pe linia lui 25 in București, numarul total al tramvaielor Astra Imperio care circula acum in capitala ajungand la 25. Alte doua tramvaie Astra Imperio au fost puse in circulație pe linia 25, anunța viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu. „Incepand de astazi, 15 martie, 25 de tramvaie…

- Patriarhia Romana a luat act cu bucurie de publicarea in Monitorul oficial partea I nr. 186, din 6 martie 2023, a Legii nr. 52 din 3 martie 2023 pentru completarea alin. 1 al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, prin care zilele de 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza și 7 […] The post…

- Cateva sute de sindicalisti afiliati Federatiei Sanitas participa, luni, la un marș de protest in centrul Capitalei. Traseul marsului, care a inceput la ora 11:00, este Piata Victoriei – Bulevardul Iancu de Hunedoara – Soseaua Stefan cel Mare – Strada Doctor Calistrat Grozovici nr.1. Protestatarii…

- De Ziua Principatelor Romane, celebrata anual la Titu, autoritațile locale invita comunitatea titeana și vizitatorii deopotriva, pentru a sarbatori impreuna acest acest moment cu o semnificație asupra istoriei națiunii romane. In urma cu 164 de ani, „Mica Unire” a reprezentat piatra de temelie a Marii…

- Potrivit randuielilor ortodoxe, in posturi, in ajunul si in zilele praznicelor imparatesti, precum și in perioada dintre Craciun și Boboteaza, nu se fac nunți. Unele dintre aceste posturi sau sarbatori sunt cu data schimbatoare de la an la an, ceea ce-i poate pune in dificultate pe tinerii care planifica…