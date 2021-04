Stiri pe aceeasi tema

- Cozi uriașe, duminica dimineața, la intrarea in localitatea Cernica din județul Ilfov. Deși comuna este in carantina inca de pe 1 aprilie, sute de oameni din intreaga țara vor sa participe la slujba de Liturghie, organizata cu ocazia hramului Manastrii Cernica și sa se inchine la moaștele Sfantului…

- Se știe faptul ca șoferii romani nu au voie sa transporte pe locurile din fața ale mașinilor copii mici, insa puțini știu ca este interzis sa transporte pe aceleași locuri și animale, conform legislației in vigoare. Un tanar a fost reținut dupa mesajul de amenințare cu moartea in cazul actriței…

- Biserica Ortodoxa Romana, prin ierarhii sai, i-a incurajat și susținut permanent pe credincioși sa treaca mai ușor prin pandemia care ne-a schimbat viețile, noteaza Basilica.ro. Va facem cunoscute o parte dintre aceste mesaje de sprijin: Mitropolitul Teofan Din perspectiva vesniciei,…

- Ce a facut Biserica pentru societate in 2020? Raspunsul la intrebare nu este deloc simplu, ci extrem de complex și amplu. Dar, cum cifrele sunt importante, putem raspunde așa: acțiuni caritabile de peste 38 de milioane de euro, asistența sociala pentru aproape 138.000 de copii, batrani și persoane…

- Incident șocant azi noapte la aproximativ 50 de kilometri de Frankfurt, in zona Eppertshausen din Germania. Dupa ce au consumat bauturi alcoolice intre doi romani a izbucnit un scandal intre doi cetațeni romani. Cei doi au inceput sa se bata. Alți doi romani au incercat sa ii desparta, numai ca unul…

- Protest uriaș in aceasta dimineața in fața Ministerului Justiției. Diana Șoșoaca, alaturi de alți romani, se revolta vizavi de decizia autoritaților de a desființa Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Evenimentul are loc la scurt timp dupa ce senatoarea a fost data afara din partidul…

- Persoanele care deservesc activitați esențiale vor fi reprogramate la vaccinare, incepand cu data de 28 ianuarie, a anunțat marți Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare. Decizia a fost luata ca urmare a unui deficit de doze de vaccin, care ajunge la 117.000. Vezi și: Scandal…