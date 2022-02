Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Ambert Einstein din Sao Paulo, Brazilia, a anunțat, luni, ca legendarul fotbalist Pele va ramane in spital și dupa cele opt zile in care a fost internat pentru chimioterapie, din cauza unei infectii a tractului urinar, informeaza News.ro . Pele a fost a fost internat in spital pe 13 februarie,…

- Un suporter a fost impuscat mortal, sambata, in timpul incidentelor care au avut loc in orasul brazilian Sao Paulo dupa finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierduta la Abu Dhabi de Palmeiras in fata formației Chelsea, informeaza AFP, citata de Agerpres.Suporterul, in varsta de 35 de ani, impuscat in…

- Directorul pentru dezvoltarea fotbalului din cadrul FIFA, Arsene Wenger, il compara pe noul star al fotbalului francez, Kylian Mbappe, cu Edson Arantes do Nascimento „Pele“, legendarul numar 10 al selectionatei Braziliei. „Inca de la inceput am spus ca Mbappe este noul Pele. S-a ras de mine. Sunt un…

- Evenimentul neplacut a avut loc in Brazilia, in prelungirile meciului dintre Sao Paulo U20 și Palmeiras U20. In al cincilea minut de prelungiri suporterul a patruns pe teren cu un cutit, iatr politistii nu au stat pe ganduri si au intervenit imediat, scrie realitateasportiva.net. Puteți vedea imaginile…

- Pele, legenda fotbalului brazilian, a aparut zambitor intr-o fotografie de Craciun publicata sambata pe Twitter, la cateva zile dupa externarea sa din spitalul in care a urmat o chimioterapie pentru un cancer de colon, la Sao Paulo. “Astazi, sper sa aveti momente de iubire, pace si unire, la fel ca…

- - Fostul mare fotbalist brazilian Pele a fost externat, joi, dintr-un spital din Sao Paulo, unde fusese internat in urma cu doua saptamani pentru chimioterapie, a anuntat unitatea sanitara, citata de agentiile internationale de presa. ''Surasul din fotografie spune totul. Cum am promis, voi…

- Kely Nascimento, una dintre fiicele lui Pele, a postat joi, pe Instagram, o fotografie în care apare alaturi de tatal sau și a anuntat ca fostul internațional brazilian va fi externat din spitalul Albert Einstein din Sao Paulo în doua sau trei zile."Aceasta fotografie a fost facuta…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a revenit in spital ca sa continue tratamentul cu chimioterapie pentru o tumora de colon, a anuntat miercuri clinica din Sao Paulo, unde a fost internat mai multe saptamani in luna septembrie, transmite AFP. Spitalul Albert Einstein a precizat in raportul sau medical…