Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Santos a anuntat ca trupul neinsufletit al marelui Pele va fi depus luni la stadionul Urbano Caldeira, de unde brazilianul a incantat lumea, iar marti vor avea loc funeraliile, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fiica lui Pele, Kely Nascimento, a postat, miercuri seara, pe Instagram, inca o fotografie facuta in spitalul Albert Einstein, in care este internat starul brazilian. In fotografie apar zambind Kely, sora ei Flavia si doi dintre nepotii lui Pele, Gabriel Arantes si Octavio Felinto Neto. "Aceste momente…

- Marele fotbalist brazilian Pele necesita in prezent o ingrijire sporita din cauza agravarii cancerului de colon, a anunțat spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, Brazilia, intr-un comunicat, informeaza CNN . Internat pe 29 noiembrie la spitalul Albert Einstein pentru o reevaluare a tratamentului chimioterapic,…

- Pele se simte mai bine, iar starea sanatatii lui se amelioreaza progresiv, a anuntat marti spitalul Albert Einstein din Sao Paulo, intr-un comunicat remis presei. "Starea de sanatate a lui Pele se amelioreaza progresiv. Pacientul prezinta semne vitale stabile si continua sa fie tinut intr-un salon normal…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al celebrei soprane Mariana Nicolesco va fi depus, miercuri, intre orele 9,00 - 14,00, la Ateneul Roman, inmormantarea urmand sa aiba loc la Cimitirul Ghencea, anunta Academia Romana, intr-o postare pe Facebook.

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a multumit, duminica, lui Neymar pentru sustinere, cu trei saptamani inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupul neinsuflețit al lui Alexandru Arșinel a fost intampinat in aplauze de cei prezenți la inmormanatare. Marele actor a fost condus pe ultimul drum atat de familie și alți artiști celebri, cat și de oameni de rans care l-au admirat pentru munca sa.

- Cei care l-au cunoscut sau doar l-au admirat la televizor si in salile de teatru pe Alexandru Arsinel ii pot aduce astazi un ultim omagiu, la teatrul de revista Constantin Tanase. Maine, actorul va fi inmormantat la Cimitirul Bellu.