- Legenda fotbalului brazilian Pele i-a adresat miercuri un apel public președintelui rus Vladimir Putin sa puna capat invaziei sale „ticaloase” și „nejustificate” din Ucraina, cu cateva minute inainte ca naționala ucraineana sa joace intr-un meci de calificare la Cupa Mondiala. „Vreau sa folosesc meciul…

- Pentru prima data in cele trei luni de razboi in Ucraina, Vladimir Putin a vizitat un spital in care sunt tratați militari ruși raniți. A vorbit cu mai mulți dintre ei, iar unii au luat poziția de drepți langa patul de spital. Liderul de la Kremlin a fost insoțit de ministrul Apararii, Serghei Șoigu. In…

- Ucraina incearca sa negocieze evacuarea soldaților raniți din uzina Azovstal, din Mariupol, care e luata cu asalt de doua luni de armata rusa. Kremlinul a reamintit cuvintele președintelui rus Vladimir Putin, ca armata ucraineana ar putea parasi teritoriul uzinei Azovstal doar prin depunerea armelor,…

- „De ziua Victoriei asupra nazismului, luptam pentru o noua victorie. Drumul spre ea este greu, dar nu avem nicio indoiala ca vom invinge. Care este avantajul nostru asupra inamicului? Suntem mai deștepți cu o carte. Acesta este un manual despre istoria Ucrainei. Nu am cunoaște durerea daca toți dușmanii…

- Anunțul a fost facut de Biroul președintelui francez. Emmanuel Macron a inceput o noua discuție telefonica in jurul pranzului, ora Franței (11:00 BST - 13:00, ora Romaniei), cu Vladimir Putin.Ultimul mesaj a fost transmis de Putin, la realegerea pentru al doilea mandat la Elysee a lui Macron, la o…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat un titlu onorific pentru „eroism” celei de a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, acuzata de Ucraina ca a comis masacrul de la Bucea, langa Kiev, a informat luni, 18 aprilie, site-ul rusesc de știri Pravda . Putin a semnat…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…