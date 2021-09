Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele", care va implini luna viitoare 81 de ani, se afla in continuare internat la sectia de terapie intensiva a spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, unde se recupereaza in mod "satisfacator" dupa ce i-a fost extirpata o tumora "suspecta"…

