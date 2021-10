Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Pelé, în vârsta de 80 de ani, o legenda a fotbalului, a fost externat joi de medicii de la spitalul în care a fost internat în urma cu o luna, dar va trebui sa faca chimioterapie, a declarat unitatea medicala., potrivit AFP."Edson Arantes do Nascimento…

- Fostul mare fotbalist brazilian Pele a suferit sambata o interventie chirurgicala in urma careia i s-a extirpat o tumoare la colon, informeaza CNN. Pele era de aproape o saptamana internat in spitalul „Albert Einstein” din Sao Paolo.

- Ciobanul de la stana din Suceava atacat de urs a fost adus la Spitalul ''Sfantul Spiridon'' din Iasi, unde a fost operat timp de sapte ore de echipe mixte de medici ORL si de chirurgi maxilo-faciali. Coordonatorul SMURD Iasi, prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, a informat ca,…

- Papa Francisc a fost externat in cursul diminetii de miercuri din spitalul din Roma unde se afla in convalescenta dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la colon pe 4 iulie, a constat un fotograf al Agentiei France Press. Suveranul pontif argentinian in varsta de 84 de ani a parasit intr-un automobil…

