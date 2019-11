Accident feroviar în apropiere de Timişoara. Pompierii, chemaţi de urgenţă

ISU Timiș a fost solicitat să intervină la accident feroviar produs la trecerea cu nivel calea ferata din apropierea comunei... The post Accident feroviar în apropiere de Timişoara. Pompierii, chemaţi de urgenţă appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]