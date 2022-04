Peisaje apocaliptice în urma bombardamentelor de la Borodianka, încă un oraș distrus de război VIDEO Peisaje apocaliptice au ramas in urma bombardamentelor rusești și la Borodianka, oraș din regiunea Kievului. Localnicii povestesc tulburați despre copiii lor care s-au ascuns de invadatori sub pat ori in baie. Sub ruine, ar putea fi sute de morți, spune Poliția, dar numarul lor inca nu se știe exact. -Nu știu exact ce s-a intamplat cu blocul acela, dar sunt oameni sub daramaturi. Ce e acolo e o catastrofa. La aproximativ 60 km nord-vest de Kiev, orașul Borodianka este distrus de bombardamentele rușilor. Oamenii sunt disperați, furioși dupa ce și-au gasit casele un morman de moloz. De sub ruine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peisaje apocaliptice au ramas in urma bombardamentelor rusești și la Borodianka, oraș din regiunea Kievului. Localnicii povestesc tulburați despre copiii lor care s-au ascuns de invadatori sub pat ori in baie. Sub ruine, ar putea fi sute de morți, spune Poliția, dar numarul lor inca nu se știe exact.

- La șase zile dupa ce o racheta ruseasca le-a distrus apartamentele, locuitorii unui bloc cu noua etaje din cartierul Obolon din nordul Kievului s-au intors la locul tragediei sa vada daca mai pot salva ceva din casa lor, transmite Independent Kiev . Oleh Sheremet, un electrician in varsta de 57 de ani,…

- Președintele Zelenski a declarat ca Ucraina a ajuns la un „punct de cotitura strategic” in razboi, iar sirenele de raid aerian au rasunat in majoritatea orașelor la primele ore ale dimineții de sambata. Trupele rusești par sa fi venit și mai aproape de Kiev, tragand cu artileria spre zonele rezidențiale,…

- Doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Poliția a transmis ulterior ca ambele sunt bine și se afla in afara oricarui pericol.Imaginile postate de departamentul de poliție din Miami arata momentul in care elicopterul se prabușește in apa.Autoritațile au fost nevoite sa inchida temporar…

- Un grup de cicliști care au ieșit cu bicicletele pe un traseu intr-o padure din județul Botoșani au gasit zeci de pasari spanzurate in pomi. Ei au sunat la Poliție, dar pana la venirea polițiștilor toate pasarile disparusera din copaci. Poliția a anunțat ca va fi intocmit un dosar penal pentru uciderea…

- Ionuț și Sorana Rotundu, rezidenți de doi ani in Danemarca, au fost reținuți de poliție pentru patru saptamani. Totul, dupa ce Mathias, bebelușul lor de o luna și o saptamana, a ajuns la spital cu hemoragie craniana.Chiar parinții au sunat la ambulanța, cand au realizat ca micuțul se simte rau. De aici…

- Ionuț și Sorana Rotundu, rezidenți de doi ani in Danemarca, au fost reținuți de poliție pentru patru saptamani. Totul, dupa ce Mathias, bebelușul lor de o luna și o saptamana, a ajuns la spital cu hemoragie craniana.Chiar parinții au sunat la ambulanța, cand au realizat ca micuțul se simte rau. De aici…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, l-a demis, joi, pe șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Giurgiu, Catalin Georgescu. Acesta va ocupa o alta funcție in cazul unei alte structuri. Catalin Georgescu s-a intalnit joi dupa-amiaza cu primarul localitații Bolintin Vale, dar și cu prefectul județului…