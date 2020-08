Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul rar a fost surprins si fotografiat de un martor, iar imaginile au adunat mii de reactii pe retelele de socializare. Incendiile din California au luat amploare din cauza temperaturilor ridicate. Si ieri pompierii s-au lupatat cu flacarile.

- Pompierii au fost chemați de urgența insa, in momentul in care au ajuns, terasa era cuprinsa in intregime de flacari. Aceștia au acționat cu doua autospeciale pentru a lichida incendiul și pentru a impiedica extinderea lui. Citește și: Arde epava de la Costinesti! Incendiu la bordul vasului…

- Pompierii au intervenit marți dimineața pentru stingerea unui incendiu la un bloc situat in Calea Giulești din București, incendiu provocat in urma unei explozii survenite intr-un apartament de la parter. S-au constituit echipe de cautare-salvare pentru verificarea etajelor superioare unde s-a degajat…

- Pompierii baimareni au intervenit in cursul nopții pentru a lichida un incendiu izbucnit la o mașina. Articolul FOTO – Mașina in flacari la miezul nopții apare prima data in Someșeanul.ro .

- Peste 200.000 de persoane din sud-vestul Japoniei au fost somate sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze in adaposturi din cauza inundatiilor severe si a alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in aceasta tara in ultimele zile, informeaza DPA. Autoritatile din provinciile…

- Pompierii nemteni intervin, simbata, 27 iunie, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autobuz, in municipiul Roman. “Incendiu la un autobuz, in municipiul Roman, la fostul IRTA. Nu sunt victime. Se deplaseaza o autospeciala de stingere din cadrul Detașamentului Roman”, au transmis reprezentantii…

- A plouat torential in municipiul Arad, iar sistemul de canalizare nu a facut fata. Mai multe masini au fost prinse de apa, iar pompierii au fost nevoiti sa intervina pentru a salva mai multi minori blocati in masinile prinse sub apa. Judetul Arad se afla sub cod galben de ploi si vijelii pana…