Peisaj de iarna la Constanta! Parcurile si plaja acoperite cu o patura alba de nea (FOTOREPORTAJ+VIDEO) Dupa o zi in care vremea de primavara autentica invita la plimbare in razele soarelui, astazi temperaturile au scazut destul de mult si fulgii de nea si au facut aparitia la Constanta. Inca de la primele ore ale diminetii a nins cu fulgi mari si pufosi la malul marii, astfel incat in scurt timp totul a fost acoperit cu o patura de nea. In parcuri, cei mici au profitat de ninsoare si au realizat oameni de zapada. Si pe plaja neaua a acoperit nisipul creand astfel un peisaj impresionant. Citeste s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

