Peisaj de iarnă autentică la Rânca, la mijlocul lui aprilie! VIDEO Vremea continua sa fie capricioasa, e cat se poate de clar. Cei mai mulți romani inca așteapta sa apara zilele insorite, cu temperaturi placute, specifice lunii aprilie, care sa indemne la plimbare. Alții inca nu pot scoate din garderoba hainele groase, de iarna. Iar șoferii au inca montate cauciucurile de iarna, pentru ca e zapada […] The post Peisaj de iarna autentica la Ranca, la mijlocul lui aprilie! VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temepraturi de iarna anunta meteorologii pana sambata dimineata. Vremea va fi deosebit de rece in inreaga tara, fiind posibile bruma si inghet. In zonele de deal si munte ninsorile nu se opresc prea curand.

- In zonele montane inca este iarna. Spre exemplu, la limita județelor Hunedoara și Valcea stratul de zapada este inca unul consistent. In zonele montane a nins in ultimele zile, dupa ce temperaturile au scazut. Drumarii au intervenit pe DN7 A, Drumul care face legatura prin munți intre județele…

- Vremea se schimba radical incepand cu data de 3 aprilie. Meteorologii anunța ca aceasta va fi una extrem de capricioasa. Este in vigoare un cod galben de ninsoare și viscol. Vremea va continua sa se raceasca, sambata, mai accentuat in regiunile sudice si sud-estice, devenind mai rece decat in mod normal…

- Ministerul Mediului a dat exemplul unor schimbari climatice, un fenomen produs miercuri in doar cateva minute in apropiere de Dabuleni, arata Mediafax. Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului, intr-un interval de 20 de minute, vremea de primavara s-a transformat in una de iarna, in…

- Prognoza meteo pentru Romania. Vremea imparte țara in doua, astfel se va menține la nivelul mai multor regiuni vremea rece, iar in alte parți temperaturile vor urca inimaginabil in termometre,

- Dupa zilele geroase din ultima perioada, vin si zile mai bune. Ultima luna de iarna se incheie cu temperaturi de primavara. Vor fi chiar si zile cu 19 grade in termometre, atat in tara, cat si Bucuresti. Advertisement: 0:15 Temperaturi de primavara, la final de iarna In unele zile termometrele vor arata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 15 februarie – 15 martie. Ultimele saptamani de iarna nu vor fi blande. Vremea o sa fie mai rece decat normalul perioadei, pe toata suprafața Romaniei. Prima jumatatea a lunii martie vine cu valori normale pentru aceasta…

- Meteo. Vremea se schimba drastic in urmatoarele zile și ninsorile revin. Unde face iarna ravagii in Romania, citiți in randurile de mai jos. Vine urgia. Meteorologii anunța ninsori și temperaturi de pana la -20 de grade Celsius Meteo. Vremea se schimba drastic, iar ninsorile revin, scrie digi24.ro.…