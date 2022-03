Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez si presedintele Estoniei, Alar Karis vin, joi, intr-o vizita oficiala in Romania, in contextul razboiului din Ucraina, cei doi urmand sa fie primiti la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.

Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut vineri vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters.

Invazia Ucrainei va pecetlui caderea de la putere, "intr-un an sau doi", a presedintelui rus Vladimir Putin, pentru ca Moscova nu poate invinge in acest razboi in Ucraina, aprecaza miercuri un fost oligarh rus, devenit opozant, Mihail Hodorkovski, anunța news.ro.

Uniunea Europeana l-a adaugat luni pe purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin, si pe mai multi oligarhi pe lista sa neagra a personalitatilor sanctionate cu inghetarea activelor si interdictii de calatorie din cauza sprijinului lor pentru razboiul purtat de Moscova impotriva Ucrainei.

Delegatiile Ucrainei si Rusiei au stabilit sa continue negocierile in urmatoarele zile, anunta oficiali de la Kiev si Moscova, dupa incheierea primei runde de discutii. Decizia este una surprinzatoare, mai ales ca pronosticurile dadeau ca Rusia va abandona discuțiile fara nicio decizie de a le mai…

Ucraina a refuzat sa negocieze in condițiile Federației Ruse, scrie presa ucraineana citandu-l pe consilierul președintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovich. Sunt confirmate astfel informațiile potrivit carora prin intermediul Ambasadei Chinei la Kiev au avut loc contacte intre cele doua parți.

Propunerea președintelui Senatului și al PNL vine dupa ce Guvernul a anunțat ca a demarat procedurile pentru retragerea din Banca Internationala de Investitii.Executivul a precizat sambata dimineața, 26 februarie, prin vocea purtatorului de cuvant Dan Carbunaru, ca Romania va demara procedurile de retragere…

Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.