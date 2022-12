Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea tarii noastre la spatiul Schengen, securitatea frontierelor si modificarea legislatiei, astfel incat romanii care dobandesc cetatenia spaniola sa nu o piarda pe cea romaneasca – toate au fost teme de discutie intre premierii Nicolae Ciuca si Pedro Sanchez, la sedinta comuna de Guvern care a…

- Romanii trebuie sa mai aștepte pana vor primi banii pentru plata facturilor. Guvernul da banii de ajutoare pentru incalzire abia in ianuarie sau in februarie. Anunțul a fost facut chiar de Nicolae Ciuca. Premierul a anunțat ca va aloca 10% din fondul de coeziune pentru a asigura protecția cetațenilor…

- Romania a ținut legatura cu reprezentanții Poloniei și ai NATO și a fost parte din procesul de analiza dupa incidentul de marți, a declarat premierul Nicolae Ciuca. Premierul a reamintit ca Guvernul a fost in contact permanent cu autoritatile poloneze si parte la intreg procesul de analiza, impreuna…

- Premierul a explicat in cazul situației datoriilor Primariei Capitalei ca va fi luata o decizie in privința creșterii gradului de indatorare, argumentand ca Guvernul nu poate sa dea bani doar catre administrația centrala.

- Bogdan Balaniscu a precizat ca Romsilva vinde metrul cub de lemn de foc cu 240 de lei, iar acest pret il regasesc cumparatorii care cumpara direct de la Romsilva, din exploatarea fondului forestier. ”Romsilva, acum trei saptamani in urma avea in stoc 500.000 de metri cub de lemne de foc si urmeaza ca…

- Guvernul a economisit, in primele opt luni ale anului 2022, la nivelul cladirii Palatului Victoria, aproximativ 200.000 kwh energie electrica, in comparatie cu perioada similara a anului trecut, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „ Ceea ce premierul a cerut s-a…

- In luarea sa de cuvant inainte de ordinea de zi la deschiderea sesiunii de toamna a Parlamentului, premierul a spus referitor la razboiul care are loc in vecinatatea estica a Ungariei ca "pas cu pas, o parte din ce in ce mai mare a lumii devine o victima a razboiului". Razboiul dintre Ucraina si…

- Vasile Dincu a ajuns luni dimineața la Guvern unde a avut o discuție cu șeful executivului pe tema declarațiilor referitoare la negocierile cu Rusia. Reamintim ca surse din Coaliție au declarat saptamana trecuta ca premierul ar urma sa-i ceara demisia lui Dincu, dupa ce acesta a declarat intr-o…