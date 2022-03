Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis marti exporturile in Rusia de masini scumpe, sampanie, bijuterii si alte bunuri de lux folosite de elitele care il sustin pe presedintele Vladimir Putin, pentru a sanctiona stilul lor de viata somptuos in contextul razboiului dus in Ucraina, relateaza AFP. Fii…

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impus

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a bloca activele financiare detinute de presedintele rus, Vladimir Putin, si de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul sanctiunilor impuse ca reactie la razboiul lansat de Rusia in Ucraina, afirma oficiali de la Bruxelles, scrie Mediafax.…

- „Pentru ei ar fi extrem de ușor sa aiba arme nucleare, spre deosebire de alta țari. Nu pot sa imbogațeasca uraniul, dar aici e vorba de anumite echipamente. Nu este o problema pe care Ucraina sa nu o poata rezolva. Aceste potențiale arme nucleare, exista rachete sovietice care pot ajunge la cateva sute…

- "Planuim sa anuntam marti noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca raspuns la deciziile si actiunile Moscovei de luni. Ne coordonam cu aliatii si partenerii nostri pentru acest anunt", a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe.Statele Unite au dezvaluit luni primele sanctiuni limitate…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”. El l-a indemnat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul „dezastrului”.

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta marți, in capitala Ucrainei, cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit AFP, citata de Agerpres . Inainte de deplasarea la Kiev liderul de la Londra a dat asigurari ca țara sa ”va continua sa apere suveranitatea Ucrainei” și a facut apel la Rusia sa aleaga…

- Rusia ar putea declanșa un conflict armat fara precedent in Europa, afirma politologul Cristian Pirvulescu. Chiar daca nu va ataca țarile care fac parte din NATO, Ucraina ramane o ținta sigura și este posibil ca invazia sa se produca din mai multe zone de frontiera. Specialistul spune ca liderul rus…