Care au fost incasarile SPIT Constanta in prima zi de lucru cu publicul

In prima zi de lucru cu publicul in anul 2020, la ghiseele Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta s au prezentat aproximativ 2.000 contribuabili.Incasarile din data de 6 ianuarie 2020 sunt in cuantum de 944.362 lei, iar modalitatile de plata pentru… [citeste mai departe]