- Camera inferioara a parlamentului spaniol a votat joi pentru un nou mandat de premier al lui Pedro Sanchez, punand astfel capat impasului creat dupa alegerile generale neconcludente din luna iulie, transmite Reuters.

- Dupa saptamani intregi de negocieri dure cu posibilii parteneri de alianța politica, liderul socialiștilor spanioli, Pedro Sanchez, a reușit sa obțina un al doilea mandat de premier in parlamentul de la Madrid, relateaza BBC.

- "Sumar", partidul de stinga care guverneaza alaturi de socialiștii premierului spaniol, Pedro Sanchez, a cerut astazi reforme, precum reducerea numarului de ore de munca, creșterea salariilor și a construcției de locuințe sociale pentru a susține un nou guvern al sau. Sanchez, care asigura interimatul…

- Liderul conservator spaniol Alberto Nunez Feijoo nu a reusit vineri sa obtina o majoritate simpla in parlament necesara pentru a deveni premier, deschizand astfel calea prim-ministrului interimar Pedro Sanchez de a incerca sa obtina un nou mandat, relateaza Reuters si dpa.