- Pedro (36 de ani), vreme de 7 ani jucator la prima echipa de la Barcelona, in prezent legitimat la Lazio, transmite public ca ar vrea sa imbrace din nou tricoul blaugrana. Ajuns in 2004 in academia Barcelonei, chiar inainte sa implineasca varsta de 17 ani, Pedro a fost promovat la prima echipa blaugrana…

- Jose Mourinho (60 de ani), antrenorul Romei, s-a plans de arbitraj și l-a criticat pe Pedro pentru desele simulari in careul lazial. „E un jucator fantastic, insa ar fi avut succes și daca ar fi facut natație”. Il Derby della Capitale s-a terminat fara invingator. Un nul care nu a fost de folos nici…

- A renunțat la squadra azzurra pentru a fi selecționer al Arabiei Saudite. Dar Roberto Mancini, numit pe 27 august la Riad, va pleca inca din februarie daca nu caștiga Cupa Asiei. In cazul in care va fi demis, va veni Jose Mourinho in locul sau. Campion european cu Italia, in 2021, Roberto Mancini a…

- Moment emoționant cu Cristiano Bergodi: tehnicianul Rapidului s-a emoționat in direct, in momentul in care a dezvaluit ca mama acestuia urmarește emisiunea in care e prezent din Italia. Antrenorul de 59 de ani al giuleștenilor a fost invitat, marți dupa-amiaza, in studioul „Digi Sport Special”, intr-una…

- Nicola Zalewski, jucator polonez la echipa de fotbal AS Roma - formație pregatita de portughezul Jose Mourinho, este al patrulea jucator implicat in ancheta privind pariurile. Jucatorul giallorossilor a fost menționat de Fabrizio Corona prin intermediul site-ului sau, Dillinger News.

- Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu Sepsi, scor 3-0, care i-a apropiat pe vișinii la un singur punct de liderul FCSB. Antrenorul italian s-a declarat incantat de proiectul de la CFR Cluj. In aceasta vara, ardelenii l-au angajat pe Mandorlini ca „principal”…

- Antrenorul celor de la Lazio, Maurizio Sarri (64 de ani), a spus ca a simțit ca portarul Ivan Provedel (29 de ani) va marca golul egalizator al italienilor din duelul contra celor de la Atletico Madrid, scor 1-1, in prima runda din faza grupelor din Liga Campionilor. Marți seara, Lazio și Atletico…

- O ursoaica cu doi pui a fost impușcata mortal, joi seara, de un barbat, la periferia orașului San Benedetto dei Marsi, din centrul Italiei, a anunțat Parcul Național Abruzzo, Lazio și Molise, potrivit Reuters. Gestul a starnit revolta in randul activiștilor pentru drepturile animalelor. „Imi vine greu…