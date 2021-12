Pedri (FC Barcelona) a câștigat trofeul "Golden Boy", rezervat celui mai valoros fotbalist Under 21 Pedro Gonzalez "Pedri", mijlocasul echipei FC Barcelona, a fost desemnat, luni, cel mai bun fotbalist sub 21 de ani, la gala organizata de cotidianul italian Tuttosport.



Nascut pe 25 noiembrie 2002, Pedri îl urmeaza pe norvegianului Erling Braut Haaland, câștigatorul din 2020 al trofeului "Golden Boy".



Jucatorul iberic a fost însotit la Torino de o delegatie a clubului FC Barcelona, compusa din 29 de persoane, avându-l în frunte pe presedintele Joan Laporta.



Pedri a cucerit trofeul "Golden Boy 2021" în fata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…

- CIES Football Observatory (Centrul Internațional pentru Studierea Sportului) a intocmit topul celor mai sanatoase cluburi din primele 5 campionate ale Europei (Anglia, Spania, Germania, Italia și Franța), in ce privește managementul. Au fost luate in calcul criterii precum varsta fotbaliștilor, stabilitatea…

- Derby-ul campionatului italian se ține duminica seara, 7 noiembrie, de la ora 21:45, între AC Milan și Inter Milano, în runda cu numarul 12 din Serie A. Sunt echipele clasate pe locurile 2 și 3.AC Milan este în coasta liderului Napoli. Ambele au 31 de puncte, diferența o face golaverajul.…

- Fotbalistul international francez Kylian Mbappe va fi "nasul" unuia dintre cei doi pui gemeni de urs panda nascuti pe 2 august la gradina zoologica din Beauval (centrul Frantei), a declarat, miercuri, directoarea institutiei, citata de AFP. Chinezul Zhang Jiaqi, medaliat cu aur la sarituri sincron…

- Atacantul spaniol al echipei Manchester City, Ferran Torres, va fi indisponibil cel putin o luna si jumatate din cauza unei mici fracturi la piciorul drept, informeaza Marca, citat de news.ro Torres s-a accidentat la semifinala Ligii Natiunilor, castigata de Spania in fata Italiei, scor 2-1,…

- Luiza Radulescu Pintilie Recunosc ca, mai intai, cel care m-a chemat a fost numele expozitiei recent vernisate de artista Mihalea Laslo la Galeria de Arta Ploiesti : Naiveria . Mi-a sunat mai intai ca un nume de stea abia descoperita, apoi mi s-a parut ca i s-ar potrivi deopotriva vreunui indepartat…

- Mijlocasul Steven Nzonzi, campion mondial cu nationala Frantei in 2018, este noul fotbalist al echipei Al-Rayyan, a anuntat marti clubul qatarian, transmite AFP. Jucatorul de 32 de ani, care a semnat pe doua sezoane, potrivit presei locale, este a doua achizitie de top a echipei dupa mijlocasul…

- Simona Halep a implinit ieri 30 de ani. Ion Țiriac a fost alaturi de sportiva pe care o indruma de ani de zile. Deși nu a fost prezent la cununia civila a Simonei Halep cu Toni Iuruc, omul de afaceri a vizitat-o pe aceasta de ziua ei. I-a adus și un tort pe care scria „Halep forever”. Cei doi au savurat…