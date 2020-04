Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și FCSB se vor infrunta in derby-ul rundei #3 din play-off, duminica, de la 20:30. Partida se va juca fara spectatori din cauza coronavirusului. Clasament play-off Liga 1 Oficialii campioanei au comis o gafa amuzanta. In ciuda faptului ca partida se va disputa cu porțile inchise, clujenii…

- Un impresar celebru, implicat in mai multe scandaluri cu iz penal, este tarat in fata judecatorilor de fostii colaboratori si de propriile firme, pe care le-ar fi adus in pragul falimentului.

- Politistii din Braila sunt in alerta dupa ce o femeie a semnalat sambata dupa amiaza disparitia fiicei sale de 12 ani, fiind pentru prima data cand aceasta pleaca de acasa. Cautarile au inceput in jurul orei 16.00 iar pana la aceasta ora copila nu a fost gasita.

- Politistii din Braila sunt in alerta dupa ce o femeie a semnalat sambata dupa amiaza disparitia fiicei sale de 12 ani, fiind pentru prima data cand aceasta pleaca de acasa. Cautarile au inceput in jurul orei 16.00 iar pana la aceasta ora copila nu a fost gasita.

- O femeie a sesizat duminica poliția cu privire la faptul ca un barbat de 45 de ani, subofițer in cadrul ISU Bacau, i-ar fi violat fetița de doar 7 ani, informeaza Ziarul de Bacau. ISU a confirmat existența plangerii, precizand ca dosarul a fost preluat de Parchetul Militar. Incidentul ar fi avut loc…

- Cei doi ar fi recunoscut faptele de care sunt acuzati, insa cercetarile ar fi fost scos la iveala ca nu ei ar fi autorii violului, ci o alta persoana. Potrivit procurorului Daniela Gabi Stanciu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Braila, procurorii au solicitat eliberarea celor doi tineri care au…

- Doi barbați din Braila, acuzați ca la sfarșitul lunii noiembrie a anului trecut, au rapit și apoi violat o fetița de 10 ani, pana cand aceasta a leșinat, au fost puși in libertate, la solicitarea procurorului de caz.

- Decizie halucinanta in dosarul fetitei de zece ani care a fost rapita de pe o strada din Braila, sechestrata si violata pana la lesin de doi pedofili: procurorii platiti sa bage infractori dupa gratii au cerut ca perversii sa fie eliberati din arest!