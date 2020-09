Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca ”telenovela” (sau ”filmul negru”) ce il are ca protagonist pe președintele Marian Mina (carantinat abuziv de DSP Giurgiu, in ciuda faptului ca are nu unul, ci doua teste ce arata clar ca nu este infectat cu coronavirus) a ajuns la final, iar judecatorii i-au dat dreptate lui Mina. Vineri…

- In ziua in care Alexandra Macesanu a disparut, in urma cu un an, la conducerea IPJ Olt se afla comisarul-sef Nicolae Alexe. El ar fi trebuit sa coordoneze toate operatiunile de cautare, imediat dupa ce a fost anuntat ca fata de 15 ani a sunat la 112 implorand ajutorul. A preferat sa ramana insa la bilantul…

- Pensiile speciale incasate de judecatorii CCR au crescut si cu 5.000 de euro lunar. Explicatia: o lege cu dedicatie votata de PSD cumulata cu cresterea artificiala a salariului brut - prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat -, o inginerie care s-a dovedit a fi doar o scamatorie pentru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca Sectia speciala de anchetare a magistratilor a incalcat dreptul la libera circulatie al minorei Sorina Sacarin, fetita de 8 ani data spre adoptie unei familii de romani din SUA, instanta invocand prevederile CEDO.Decizia a fost…

- Printr-un proces deschis la Judecatoria Faurei in data de 22 iunie, un barbat din judetul Braila a dat in judecata Directia de Sanatate Publica Braila, cerand eliberarea sa imediata din centrul de carantinare, precum si scutirea de orice taxa de carantinare, arata Ziare.com. In proces, barbatul…

- Intalnire are loc la ora 9 la Palatul Victoriei, iar la discutii vor participa miniștri și șefi de instituții cu atribuții de control in contextul crizei COVID-19. Premierul Ludovic Orban a explicat ca deciziile adoptate in ultima perioada de Parlament, precum si atacurile la CCR venite din…

- Carantina și internarea nu pot fi impuse in baza unui ordin de ministru Curtea Constituționala a decis ca izolarea la domiciliu, carantina și internarea nu pot fi impuse doar în baza unui ordin de ministru, chiar daca persoanele vizate sunt infectate cu noul coronavirus. Judecatorii…