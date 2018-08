Pedofil român, arestat în Spania. Bărbatul abuza sexual doar fetiţe românce Potrivit Direcției Generale de Poliție, suspectul romanul este considerat drept unul dintre pedofilii "cei mai periculoși" din ultimii ani din Spania. Victimele erau racolate din zonele apropiate. Acesta le castiga increderea parintilor pentru a putea comite abuzuri sexuale. Mai mult decat atat, poliția a identificat și mai multe dispozitive de inregistrat video in baie. Fetițele erau spionate inainte de a fi abuzate. Aparatele de inregistrat video puteau trimite fișierele fara fir, scrie stiridiaspora.ro. Romanul a distribuit fișierele intr-un site web pentru pedofili situat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

