Un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, care incerca sa acosteze eleve de la o scoala gimnaziala din oras, a fost retinut. Barbatul acuzat de pedofilie a fost prins dupa ce o invatatoare a facut un apel pentru prinderea sa pe Facebook. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, marti, barbatul urmeaza sa fie […] The post Pedofil prins langa o școala din Cluj. A abuzat fetițe de clasa a IV-a appeared first on Cancan.ro .