Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost protagonistul unui caz șocant in Italia, barbatul fiind arestat de autoritați dupa ce ar fi incercat sa iși vanda copilul de 2 ani unor turiști, ae o plaja.Mai mulți turiști au alertat poliția dupa ce au fost abordați de un barbat roman care se plimba cu un copil de 2 ani de mana și…

- Un individ din județul Iași a fost arestat dupa ce ar fi abordat pe internet peste 1000 de minori din Romania, Ucraina și Rusia. In ultimii doi ani, barbatul, in varsta de 37 de ani, ar fi avut cel puțin o victima pe zi.

- Un talhar a fost prins intr-o localitate din judetul Botosani de catre politistii din Iasi. Individul are 18 ani si se afla in arestul IPJ. El a reusit sa smulga telefoanele din mainile unor fete in timp ce gonea cu bicicleta pe langa ele. Una dintre adolescente se afla in acel moment in drum spre examen,…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, 1.484 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.…

- Elena Boaru, mama lor, le-a ingrijit foarte bine si a avut grija sa respecte indicatiile medicilor. Ea si medicul Gabriel Ionescu, un chirurg pediatru din Iași, s-au luptat timp de sase luni cu birocrația și statul roman pentru a primi aprobare sa le duca și sa le opereze acolo. Citeste si:…

- "Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.817 au fost declarate vindecate si externate. Pana astazi, 1427 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au…