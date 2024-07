Un barbat condamnat pentru infracțiuni sexuale impotriva copiilor a fost adus in Romania, din Marea Britanie, pentru a-și ispași pedeapsa. Man Robert Tiberiu, in varsta de 38 de ani, a fost extradat și a ajuns la Penitenciarul Rahova. „Avem obligația de a ne proteja copiii! Mai ales in fața ticaloșilor care ii abuzeaza. Care le […] The post Pedofil fugit in Anglia, s-a intors cu o „cursa speciala de Rahova” appeared first on Puterea.ro .