Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi consilieri locali din Sfantu Gheorghe vor participa saptamana aceasta la programul Pedibus, lansat de autoritatile locale din municipiu cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala. Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile care se deplaseaza…

- Sepsi a invins-o la Sf. Gheorghe pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League, și obține astfel prima calificare din istorie in cupele europene! Sepsi – Viitorul 1-0 » Cronica: Premianta! Trupa din Sfantu Gheorghe ajunge in Europa, la doar patru ani de la promovarea in Liga 1.…

- Incepand de luni, 31 mai, intra in vigoare noi reguli de trafic pe strada Lunca Oltului din Sfantu Gheorghe, menite sa reduca numarul de accidente si sa creasca gradul de siguranta al participantilor la trafic. Astfel, va fi interzis virajul la stanga dinspre strada Lunca Oltului spre strada Oltului,…

- Pe 1 iunie, de Ziua Copilului, intre orele 09.00 și 20.00, cei mici și cei mari deopotriva sunt așteptați cu o sumedenie de activitați in centrul orașului Sfantu Gheorghe. Cei prezenți vor putea colora Piața Centrala cu creta, iși vor putea lasa amprenta pe uriașele litere #SEPSI, vor putea participa…

- Avand in vedere faptul ca rata de incidența in municipiul Sfantu Gheorghe in data de 18 mai este de 0,84 cazuri la mia de locuitori, incepand de miercuri, 19 mai, elevii claselor V-VII, IX-XI și IX-X profesional vor incepe cursurile in format fizic. Conform unei statistici prezentate de Inspectoratul…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures a desemnat cele cinci persoane care vor primi in acest an titlul de „Cetatean de onoare al comunitatii romanesti din Sfantu Gheorghe”, in semn de pretuire si recunostinta pentru activitatea publica si profesionala desfasurata de-a lungul…

- De Ziua solidaritatii romanilor de pretutindeni cu romanii din Covasna, Harghita si Mures, care a fost sarbatorita duminica, 14 martie, la Sfantu Gheorghe, „Premiul Pr. prof. dr. Ilie Moldovan”, ediția 2021, pentru sponsorii și binefacatorii care au sprijinit activitatea bisericilor ortodoxe, a școlilor…

- Scurtmetraje și o prezentare altfel a școlii lor și a calificarilor din oferta acesteia au pregatit elevii Liceului Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, sub coordonarea profesorilor, pentru a marca „Saptamana meseriilor”. Pregatirile au inceput din vreme, iar saptamana trecuta, scurtmetrajele…