Stiri pe aceeasi tema

- In magazinele Lidl din județul Bacau au aparut, la vanzare, saculeții reutilizabili pentru cumpararea de legume și fructe. In paralel, sunt oferite și pungile ecologice de unica folosința, dar apariția saculeților reutilizabili este menita sa minimalizeze folosirea pungilor. Un pachet de doi saculeți…

- Rodica si Viorel Dilganu insufletesc lemnul intr-un fel nemaiintalnit in Oltenia. Cei doi soti creeaza obiecte de mobilier si le imbraca in frumoasele vesminte ale picturilor traditionale. De la flori la motive geometrice mostenite de la inaintasi si pretuite adanc, Rodica umple de culoare lemnul lucrat…

- In urma cu cativa ani, Nicoleta Diaconu a ramas insarcinata, iar medicul i-a recomandat repaus la pat in primele trei luni. Ca sa isi ocupe timpul, Nicoleta a inceput sa faca bratari, apoi le vindea si dona banii obtinuti. Asa a intrat voluntariatul in viata ei, neasteptat si fara vreun plan croit in…

- Peste o mie de letoni primesc o pensie minimala care nu depașește 100 de euro. Deputatul leton Gatis Licis a incercat sa traiasca o luna cu acești bani, ca un experiment. Gatis Licis a spus ca a venit la ideea realizarii unui astfel de experiment din intamplare – a vazut informații despre pensiile minime…

- “E alerta alimentara”, scrie medicul Tudor Ciuhodaru. “Fructe și legume contaminate cu mai multe pesticide sunt comercializate acum in Romania. Cel mai frecvent toxic depistat e imazaliul (E233 substanța interzisa in Uniunea Europeana!)” Ce trebuie sa stiti: 1. Testele efectuate de catre Autoritatea…

- Dupa ani de munca in vanzari, in multinationale si cu un proiect antreprenorial de succes, Daniela Serbanescu a spus intr-o zi STOP si a luat viata de la capat. A inchis magazinul de care se ocupa, desi mergea foarte bine, si a pornit in cautarea unui nou sens. Asa a ajuns in Grecia. De cativa ani,…

- De vina pentru aceste cresteri de pret ar putea fi lipsa precipitatiilor si a temperaturilor ridicate din perioada iernii care afecteaza culturile si permit daunatorilor sa surpravietuiasca nestingheriti. Aceste lucruri inseamna cheltuieli suplimentare cu irigatul, dar si cu tratamentele fitosanitare,…

- Numarul exportatorilor de fructe și legume in Rusia ar putea crește cu 200 de firme. Despre asta a anunțat ministrul Agriculturii, Ion Perju, dupa discuțiile cu șeful Serviciului Federal de Supraveghere Veterinara și Fitosanitara a Federației Ruse, Serghei Dankvert.