Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a dat prima sentinta in dosarul in care mai multi lideri ai clanului Cladaras din Lugoj erau acuzati ca au atacat un clan rival folosind arme de foc pentru a face rost de bani. Evenimentul s-a petrecut in vara anului 2017, pe strada Nicolae Titulescu. Cazul a fost preluat de catre procurorii…

- In august 2017, clanul Caldaras din Lugoj ,suparati pe faptul ca familia lui Sain Mihaila nu le oferea o taxa de protectie de 100.000E , s-au deplasat spre locuinta acestora din urma iar din masina au executat focuri de arma. In curtea casei se aflau membrii ai familiei Sain si minori. Vazand faptul…

- In august 2017, clanul Caldaras din Lugoj ,suparati pe faptul ca familia lui Sain Mihaila nu le oferea o taxa de protectie de 100.000E , s-au deplasat spre locuinta acestora din urma iar din masina au executat focuri de arma. In curtea casei se aflau membrii ai familiei Sain si minori. Vazand faptul…

- Culița Sterp de la „ Survivor Romania ” a pus pe jar intreaga echipa de producție, dupa ce timp de zece ore, acesta a fost de negasit. Mai mult, polițiștii au ajutat la gasirea artistului in Republica Dominicana. Acesta a marturisit ca s-a ratacit in jungla. Dupa zece ore, Culița a fost gasit de producatorii…

- Chris Smalling (31 de ani), indisponibil joi in AS Roma - Ajax (1-1), a fost atacat in noaptea de dupa meci de trei hoți mascați, care au plecat cu un Rolex, bijuterii, alte bunuri de preț și bani din locuința englezului. Chris Smalling nu s-a putut bucura de calificarea Romei in semifinalele Europa…

- • Poveștile in culori ale agentului Maria Denisa Negoița O tanara polițista iși uimește colegii cu darul sau de a imbina culorile și de a realiza picturi demne de expoziții. Maria Denisa Negoița este agent la Postul de Poliție Poșta Calnau din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, dar aproape…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a caștigat jocul disputat astazi, cu Rapid București, in Sala „Timotei Cipariu”, scor 3-0 (25-15, 25-14, 25-17). Gazdele au abordat intalnirea extrem de concentrate, spre deosebire de precedentele doua partide, cu CSM Lugoj și CS Medgidia, in care au lasat un set…

- Politistii locali continua sa faca ordine in cartiere. Un individ din Fardea a fost amendat marti dupa ce a fost prins aruncand deseuri pe domeniul public. Oamenii legii l-au depistat pe un individ care s-a gandit sa scape de gunoaiele ramase, cel mai probabil in urma renovarii unui apartament, in apropierea…