Pedepse uriașe pentru consumul, vânzarea și deținerea de droguri Modificare legislativa la cererea DIICOT: romanii care dețin, consuma sau vand droguri risca ani grei de inchisoare. Potrivit noii legi care a fost adoptata , cultivarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, procurarea, cumpararea, detinerea drogurilor de risc se vor pedepsi cu inchisoarea de pana la 10 ani. Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia detinerea, cultivarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, procurarea sau cumpararea de droguri de mare risc se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani. „Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

