Pedepse suplimentare pentru fugari

Guvernul a aprobat proiectul de lege conform caruia persoanele care au primit condamnari definitive si se sustrag executarii pedepsei vor primi pana la trei ani suplimentari de inchisoare, a anuntat, joi, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Proiectul de lege care modifica si completeaza Codul penal va intra in procedura de urgenta in circuitul legislativ, a precizat Gorghiu, in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria. „Se adauga aceasta prevedere suplimentara in cazul persoanelor care sunt condamnate definitiv care in sapte zile nu se prezinta pentru a se pune in executare pedeapsa…