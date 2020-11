Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 7 ani de procese, magistratii de la Instanta Suprema au redus pedepsele gruparii infractionale din Sintesti care a obtinut credite de milioane de euro de la banci cu documente false, transmite Agerpres.Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite bancare cu documente false, prejudiciul fiind de peste 15 milioane…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat miercuri sentinta definitiva in dosarul in care zeci de persoane, printre care si locuitori din Sintesti, judetul Ilfov, au fost trimise in judecata in anul 2013, sub acuzatia ca au obtinut credite de la banci cu documente false, prejudiciul…

- Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei – CCIR, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 8 ani inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si…

- Oricare va fi decizia Curtii de Apel Bucuresti, aceasta va putea fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Anadalchioi Bratianu ndash; Constanta.…

- Procurorii DNA Ploiesti au cerut stramutarea dosarului de coruptie al familiei Cosma care se rejudeca la Tribunalul Prahova, solicitarea fiind respinsa, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti, anunța AGERPRES.Potrivit portalului instantelor de judecata, decizia nu poate fi supusa niciunei cai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv o cerere formulata de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul ’10 august’, transmite Agerpres. In urma acestei decizii, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul…

- Valentin, fiul lui Liviu Dragnea, este citat miercuri, 9 septembrie, la ora 9.00, la Tribunalul Bucuresti. Judecatorii il vor audia in dosarul Tel Drum, cel in care sunt judecati directorii firmei de constructii din Teleorman. Fostul președintele PSD a fost pus sub acuzare intr-un dosar separat privind…