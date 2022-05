Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai 2022, intra in vigoare noile prevederi legale privind protecția animalelor, care stabilesc sancțiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora. La data de 16 mai 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea nr. 138 din 2022, pentru…

- Pedepse cu inchisoarea pentru incendierea și ingroparea deșeurilor. Amenzi mari pentru cei care abandoneaza gunoiul la intamplare Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța de urgența care prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care incendiaza sau ingroapa deșeuri. Cei prinși risca inchisoare intre…

- Benzinariile care au scumpit nejustificat prețurile combustibililor au luat amenzi de peste 1 milion de lei. Companiile au primit și alte pedepse pentru creșterea nemotivata a prețurilor la benzina și motorina.

- O instanta franceza a condamnat miercuri la pedepse cu inchisoarea intre opt si treisprezece ani mai multi apropiati ai asasinilor preotului Jacques Hamel, ucis de jihadisti in 26 iulie 2016, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…