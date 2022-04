Stiri pe aceeasi tema

- Virginijus Sinkevicius, comisar european pentru Mediu, a explicat faptul ca planul Comisiei Europene este de a planta peste 3 miliarde de copaci in toate țarile Uniunii Europene. In paralel, legislația din toate țarile membre se va inaspri și vor fi pedepse mult mai dure pentru defrișarile ilegale.…

- Comisarul european pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius reclama faptul ca Romania nu are un plan pentru problema gropilor de gunoi, fapt care face ca atragerea investitiilor suplimentare necesare si cheltuirea eficienta a banilor publici alocati in acest scop sa fie dificil de realizat,…

- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- Cumparatorii europeni de gaz rusesc se confrunta cu un termen limita pentru a incepe sa plateasca in ruble vineri, in timp ce negocierile menite sa puna capat razboiului urmeaza sa fie reluate chiar daca Ucraina se pregatea pentru noi atacuri in sud și est. Razboiul a ucis mii de oameni, a facut ca…

- Activistul de mediu Daniel Bodnar afirma, luni, ca, infractiunile de mediu ar fi mult reduse daca autoritatile ”si-ar face datoria cum trebuie”, insa, desi au fost deschis in multe locuri dosare penale, ”hotii stau bine mersi si rad”, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia Europeana coordoneaza ajutorul de urgenta oferit de tarile UE Ucrainei si este pregatita sa ajute statele membre de la granita sa-i primeasca pe ucrainenii care fug din tara lor din cauza invaziei rusesti, a anuntat vineri executivul Uniunii Europene, informeaza EFE. Fii la curent…

- In cursul anului 2021, politistii Serviciului pentru Imigrari al Judetului Alba au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 1.761 persoane, dintre care 1.024 din state terte si 737 de cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 32 de straini in situatii ilegale,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, luni, noi masuri pentru prevenirea taierilor ilegale de padure. El a precizat ca, pentru inceput, va fi interzisa exploatarea masei lemnoase pe timp de noapte, dupa ce in 2021, au fost peste 6,8 milioane de interogari in sistemul Inspectorul Padurii și s-au…