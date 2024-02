Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va adresa, miercuri, plenului Parlamentului European, reunit in sesiune la Strasbourg, in cadrul dezbaterii “This is Europe”, informeaza Agerpres. Seful statului a fost invitat de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, sa participe la aceasta dezbatere.…

- In timp ce eurodeputațiii se reunesc la Parlamentul European pentru a-și reafirma sprijinul fața de Ucraina, zeci de tractoare și sute de agricultori s-au adunat marți in fața sediului de la Strasbourg. Conform corespondenței facuta de G4Media, sunt prezente in jur de 50 de tractoare și aproximativ…

- Radio Romania a castigat proiectul editorial „YOU+EU 2024 and Beyond", cofinantat de Parlamentul European. Proiectul are drept scop informarea cetatenilor despre viitoarele alegeri europene, din iunie 2024, dar si despre istoria Uniunii Europene, rolul si atributiile Parlamentului European, relatiile…

- Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas, congresul Partidului Popular European va avea loc pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat, informeaza…

- „Acum sau niciodata”, a scris in postarea sa eurodeputatul finlandez care face parte din grupul Partidul Popular European din Parlamentul European, Petri Sarvamaa. Negociatorul pentru statul de drept al Parlamentului European a inițiat o petiție „care, daca va avea succes, l-ar putea priva pe Viktor…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție care pledeaza pentru verificarea juridica a veto-ului privind aderarea la Schengen.Intr-o mișcare decisiva pentru a aborda obstacolele de lunga durata in calea aderarii Romaniei la Schengen, Victor Negrescu, membru al Parlamentului European reprezentand…

- Europarlamentarii și personalul Parlamentului European au fost avertizați sa nu bea din sticlele de apa distribuite in cladirea instituției de la Strasbourg, fiind o suspiciune ca sint „contaminate”. Totodata, in cursul dimineții, potrivit informațiilor Digi24.ro, a fost data o alerta de terorism la…

- Europarlamentarul Michele Rivasi a murit, miercuri, la varsta de 70 de ani in urma unui atac de cord, potrivit unor surse Le Figaro, relateaza Mediafax. Aceasta a fost membra a Parlamentului European din 2009.Michele Rivasi a murit la varsta de 70 de ani. Ecologista a fost membra a Parlamentului…