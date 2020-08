Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea prin care incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie este pedepsita cu inchisoare de la sase luni la 5 ani. Legea in vigoare prevede ca o astfel de infractiune este pedepsita cu inchisoare de la o luna la un an, insa impacarea partilor…

- In utlimele 24 de ore, pe raza județului Maramureș, au fost semnalate cinci cazuri de violența domestica și doua nerespectari ale ordinului de protecție provizoriu. Victimele agresiunilor sunt 6 femei, domiciliate in Baia Mare, Sighetu Marmației, Sacel, Bicaz și Vișeu de Sus, cu varsta cuprinsa intre…

- Imagini surprinse in exclusivitate! In plina creștere fulminanta a cazurilor de coronavirus, jandarmii inchid ochii, iar rromii petrec și incalca legea.In contextul in care in ultimele zile autoritațile centrale au tras tot mai multe semnale de alarma, iata ca, la nivel local, lucrurile stau cu totul…

- Parlamentul francez a adoptat o lege care le permite medicilor sa încalce confidențialitatea doctor-pacient și sa semnaleze autoritaților cazurile suspectate de violența domestica, relateaza Euronews.Potrivit datelor guvernamentale 128 de femei și 21 de barbați au fost uciși de catre partenerul…

- Pandemia de COVID-19 continua sa iși faca de cap in Romania, in ultimele zile existand o tendința de creștere a numarului de cazuri. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe fundalul pandemiei, violența in familie a escaladat in episoade mult mai agresive, acolo unde fenomenul exista deja, spun reprezentantii centrului "La Strada", organizatie nonguvernamentala specializata in sprijinirea victimelor violentei.