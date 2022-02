Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu este citata in fața judecatorilor, in martie, dupa ce, in urma cu doua zile, instanța a amanat din nou dosarul cu fostul soț, in care miza este uriașa: aproape jumatate de milion de euro.

- Poliția Capitalei a anunțat ca la Brigada Rutiera a fost declanșata o ancheta interna dupa ce in Spynews au aparut imaginea cu mașina de serviciu a șefei acestei structuri care era parcata pe locul rezervat persoanelor cu dizabilitați.

- Curtea Suprema din Spania a hotarat pedepse cu inchisoarea de peste 20 de ani pentru doi lucratori sezonieri romani care au rapit o minora intr-un oraș din provincia Castellon și au violat-o in mod repetat și ore intregi.

- Ministrul Muncii vine cu ultimele explicații și cu anunțul așteptat de toți romanii. Mai sunt cateva zile pana cand bunicii vor primi majorarea de 10% și ajutorul pentru incalzire. Va intarzia sau nu livrarea pensiilor? Ministrul vine cu lamuriri și explica de ce nu toți seniorii vor primi ajutorul…

- Biografia lui Helmuth Duckadam este la vanzare, in Germania. Se numește ”Der Tormann”, „Portarul”, și cuprinde numeroase episoade din viața și din cariera fostului goalkeeper al Stelei. Inclusiv unul despre cum a relatat presa internaționala ieșirea din fotbal a „eroului de la Sevilla”. Tabloidul Bild…

- Vestea care i-a lasat pe toți cu gura cascata și care circula in cercurile mondene este ca Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, ar divorța. Potrivit unor apropiați, cei doi urmeaza sa se prezinte la notar, iar fiecare va deveni liber.

- Bianca Brad este una dintre cele mai indragite actrițe din țara. Ei bine, deși pozeaza zilnic intr-o viața perfecta și mereu apare cu zambetul pe buze, aceasta a trecut prin mai multe momente critice. In urma cu șase ani a aflat ca sufera de o boala nemiloasa și anume cancerul la san. Vestea a venit…