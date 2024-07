Pedepse grele pentru cei care mituiesc un funcționar public străin Guvernul va adopta un proiect de act normativ privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici straini in cadrul operațiunilor economice internaționale. Pedeapsa aplicabila persoanei fizice pentru infracțiunea de mituire a funcționarilor publici straini este inchisoare de la 2 la 7 ani. Potrivit art. 62 alin. (1) din Codul […] The post Pedepse grele pentru cei care mituiesc un funcționar public strain appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta azi un proiect de hotarare privind acordarea cetațeniei romane lui Antono Colamonici, antrenorul italian care a reinventat canotajul autohton. Ținand cont de faptul ca domnul Colamonici Antonio este antrenor de lot care a avut un impact semnificativ asupra canotajului romanesc,…

- Guvernul va adopta azi un proiect hotarare care definește categoriile carora li se aplica prevederile Legii nr. 58/2023 privind securitatea și apararea cibernetica a Romaniei. Aceasta reglementare are ca scop principal asigurarea unui cadru juridic clar și cuprinzator pentru implementarea eficienta…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, in conformitate cu legislația actuala, in ședința de Guvern din 4 iulie 2024, au fost aprobate noua Hotarari de Guvern referitoare la numirea unor noi consuli generali și șefi de oficii consulare de cariera cu rang de consulat general. Cine sunt cei 9 aleși…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Guvernul va discuta și urmeaza sa adopte in ședința de joi un memorandum care va permite academiilor de fotbal, fie ele publice sau private, sa primeasca finanțare de la bugetul de stat. Acest demers vine in urma performanței echipei naționale de fotbal a Romaniei…

- Intr-un apartament cu doua camere din București consumul de energie electrica medie ajunge pana la 100 KWh, fara utilizarea unui sistem de aer condiționat. Astfel, factura lunara cu energie electrica pentru un apartament se ridica la cca 66,47 lei cu TVA inclus (datorita faptului ca avem un preț plafonat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat marti, pentru data de 11 iulie, dezbaterea sesizarii formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu Legea „fugarilor”. Instanta suprema a depus sesizarea la inceputul lunii decembrie 2024, insa Curtea Constitutionala o amana de sase luni. ICCJ…

- Un document care modifica radical modalitatea de calcul a salariului minim pe economie a fost facut public. Noua formula va lua in considerare nu doar rata inflației, ci și productivitatea muncii. Cu toate acestea, sindicatele avertizeaza ca aceasta formula se bazeaza exclusiv pe prognoze. Documentul…

- S-ar introduce o noua infracțiune! Alina Gorghiu, ministrul Justiției , a pus in dezbatere publica un proiect de lege privind introducerea in legislația penala romaneasca a infracțiunii de mituire a funcționarilor publici straini, in vederea combaterii corupției acestora in cadrul operațiunilor economice…