- Un tribunal turc a condamnat luni la inchisoare pe viata 104 fosti militari gasiti vinovati de implicare in lovitura de stat esuata din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat presa din Turcia, relateaza AFP. Cele 104 persoane au fost condamnate de catre un tribunal din Izmir,…

- Curtea penala centrala din Bagdad, responsabila de terorism, a condamnat duminica 19 femei rusoaice la inchisoare pe viata pentru a se fi alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in Irak, potrivit unei surse judiciare, informeaza AFP.Aceste femei, care erau toate prezente, au fost gasite…

- Un tribunal turc a condamnat miercuri la pedepse cu inchisoarea mai multi jurnalisti ai cotidianului de opozitie Cumhuriyet pentru ajutor dat unor organizatii "teroriste", transmite AFP. In total, 14 angajati ai Cumhuriyet, printre care directorul Akin Atalay si redactorul sef Murat Sabuncu,…

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati marti la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu…

- Cinci fosti militari au fost condamnati joi de o instanta din Turcia la inchisoare pe viata pentru implicarea in puciul din 2016, informeaza Xinhua. Un inalt tribunal penal din Istanbul a pronuntat impotriva celor cinci sentinte cu inchisoarea pe viata pentru incalcarea Constitutiei, ca…