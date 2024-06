Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea ce prevede pedepse inasprite pentru cei care incurajeaza consumul de substanțe interzise! Iata cați ani de inchisoare pot primi proprietarii, chiriașii și administratorii de cladiri unde se consuma astfel de substanțe!

- Klaus Iohannis a promulgat recent o lege cu privire la traficul și consumul ilicit de droguri și alte substanțe psihoactive in Romania. Aceasta implica pedepse severe pentru cei implicați in furnizarea și consumul de astfel de substanțe. Conform acestei legi, furnizarea de substanțe psihoactive care…

- Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri și alte substanțe cu efecte psihoactive a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede pedepse mari cu inchisoarea.

- Proprietarii de apartamente risca ani grei de inchisoare, daca in locuințele lor chiriașii consuma droguri. Legea a fost promulgataProprietarii de apartamente in care se consuma droguri risca ani grei de inchisoare conform noii legi promulgate de președintele Klaus Iohannis. Aceasta lege, menita sa…

- Pedepse mai mari pentru furnizarea și consumul de droguri. Noi substanțe, pe lista celor interzise. Legi promulgate Pedepse mai mari pentru furnizarea și consumul de droguri. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede pedepse cu inchisoarea de pana la 25 de ani. De asemenea,…

- Ce detalii șocante se știu despre criminalul din Sibiu, tanarul care nu a mai ținut cont de nimic și și-a ucis cu sange rece iubita de 21 de ani. Potrivit dezvaluirilor facute de un apropiat, barbatul consuma substanțe interzise.

- Un șofer teribilist a produs un accident cu microbuzul școlar in care se aflau cațiva elevi. Barbatul consumase substanțe psihoactive interzise și a lovit chiar mașina Poliției. Un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la conducerea unui microbuz școlar, in care se aflau elevi, a produs un accident in…

- Activitati preventive in judetul Constanta La data de 11 martie a.c., politisti din cadrul Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii, au desfasurat activitati de prevenire a delincventei juvenile si a consumului de substante interzise, in randul elevilor si cadrelor didactice din cadrul…