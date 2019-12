Pedepse cu închisoarea pentru doi fraţi jihadişti care voiau să arunce în aer un avion al companiei Etihad Khaled Khayat si Mahmoud Khayat au primit 40 de ani si, respectiv, 36 de ani de inchisoare, fara posibilitatea eliberarii conditionate timp de 30 de ani si, respectiv, 27 de ani.



''Desi nimeni nu a fost ucis sau ranit in urma actiunii lor, acuzatii si-au atins totusi obiectivul de a provoca teroare in randul publicului'', explica judecatoarea australiana in motivarea sentintei, informeaza Agerpres.



Khaled, in varsta de 51 de ani, si Mahmoud, in varsta de 34 de ani, au ascuns o bomba in interiorul unei masini de tocat carne pe care un alt frate al lor, Amer, urma sa o transporte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

