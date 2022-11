Stiri pe aceeasi tema

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro de la un om de afaceri, ca mita pentru a-l ajuta pe acesta la clasarea…

- Marius Aurelian Fleancu, ofiter de politie judiciara, a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani si 3 luni inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit 1,1 milioane de euro.

- Luni, o echipa a Parchetului ICCJ a facut 2 perchezitii domiciliare la proprietatile unei persoane cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, uz de fals si fals in declaratii, a anuntat, luni, Parchetul General. In vederea angajarii in functia de auditor public extern la Curtea…

- Landor Moșteanu, primarul liberal al comunei Nicolae Balcescu din Calarași și alte patru persoane sunt vizate de un dosar de delapidare in forma continuata, cu un prejudiciu estimat la 3 milioane de euro. Miercuri dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, sub supravegherea…

- Mai multe persoane sunt cercetate pentru delapidare, dupa ce ar fi sustras din gestiunea unei firme peste 3 milioane de euro, a informat, miercuri, Politia Romana. Conform unui comunicat de presa, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din…

- Doi ani, cat a asteptat Curtea de Apel Bucuresti un raport de expertiza, procesul Hexi Pharma a batut pasul pe loc. Azi, in sala de judecata, si inculpatii, dar si procurorii au depus obiectii la acest raport, insa instanta a anuntat ca pe 8 noiembrie ar putea fi ultimul termen. „Ar cam fi momentul”,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au dispus ca fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie sa-i plateasca lui Victor Ponta despagubiri de 10.000 de euro, pentru o declaratie pe care fostul edil a facut-o la o emisiune de televiziune. In fapt, in data de 23 mai 2019, Marian Vanghelie a declarat…