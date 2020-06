Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Capul Verde a decis arestarea pentru 40 de zile a controversatului afacerist Alex Saab, interval de timp in care Statele Unite pot cere extradarea acestui barbat acuzat ca orchestreaza o retea de coruptie pentru liderul socialist venezuelean Nicolas Maduro.

- Factura de spitalizare record pentru un pacient COVID-19 din Statele Unite. Barbatul de 70 de ani, cunoscut in presa americana drept pacientul cu cea mai lunga spitalizare, aproape ca a facut infarct cand a vazut ca trebuie sa plateasca mai mult de un milion de dolari pentru

- Cristian Tudor Popescu a facut o scurta analiza la Digi24 despre actuale teorii ale conspirației care umplu rețelele sociale și mass-media. Gazetarul atrage atenția asupra unui aspect foarte important, neadus in discuție pana acum. Și anume ca Rusia nu se afla in centrul acestor teorii, ci numai Statele…

- Statele Unite au inregistrat miercuri un nou record nedorit, de aproape 2.600 de noi decese in 24 de ore, ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus. Este cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara intr-o zi, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres. Astfel, pe…

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 865 de persoane in Statele Unite in termen de 24 de ore, potrivit bilantului anuntat marti seara de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei. Statele Unite sunt…