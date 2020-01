Pedeapsă record cerută de un procuror turc - 40 de sentinţe de închisoare pe viaţă Un procuror din Istanbul a cerut luni 40 de sentinte de inchisoare pe viata fara posibilitatea eliberarii pentru principalul suspect in atacul din ianuarie 2017 de la clubul de noapte Reina din metropola turca, soldat cu 39 de morti, a relatat agentia Anadolu preluata de dpa, potrivit Agerpres. Abdulkadar Masharipov, cetatean uzbec, a fost arestat la doua saptamani dupa atacul produs in prima zi a lui 2017, imediat dupa miezul noptii.



Inchisoarea pe viata fara posibilitatea eliberarii este cea mai dura pedeapsa aplicabila in Turcia, care a abolit pedeapsa cu moartea in 2002.



Atacul,…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

