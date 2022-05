Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor universitar din Timișoara a fost condamnat la patru luni de inchisoare, cu amanarea pedepsei, pentru ca ar fi umilit o eleva la examenul de Bacalaureat din 2017. Decizia data de Judecatoria Radauti poate fi atacata. Cornel Velescu, șef de lucrari in cadrul Politehnicii Timișoara, a fost…

- Cornel Velescu, doctor inginer și șef de lucrari in cadrul Politehnicii Timișoara, a fost condamnat pentru infracțiunea de purtare abuziva.Judecatoria Radauți i-a aplicat o condamnare de 4 luni de inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani. Sentința penala nu este…

- Brutalitatea uluitoare manifestata de un individ din Podu Iloaiei fata de mama si fratele sau nu i-a convins pe judecatori sa-l trimita dupa gratii. Dupa mai multe incalcari ale ordinului de protectie emis impotriva sa, barbatul s-a ales doar cu o condamnare cu suspendare. Sentinta nu este insa definitiva,…

- Joi, 21 aprilie, Fulgy, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru talharie. Tanarul trebuie sa plateasca 10.000 de lei celui care l-a reclamat. Judecatorii au luat o decizie in cazul lui Fulgy și a fost gasit vinovat pentru talharie.…

- Un barbat din orașul Cugir a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia, la plata unei amenzi penale in valoare de 7.313 lei, dupa ce și-a lovit iubita cu pumnii in fața și a amenințat ca o va ucide. Faptele s-au petrecut in urma cu mai mult de doi ani, la data de 16 decembrie 2019, la locuința femeii…

- La 70 de ani, un iesean va intra dupa gratii pentru ca a incercat sa-si ucida fosta sotie. Condamnat de Tribunal, Neculai Munteanu s-a plans magistratilor Curtii de Apel ca sentinta a fost prea aspra, cerand reducerea acesteia. Judecatorii au fost de acord: i-au scazut 12 zile. Neculai Munteanu si C.D.M.…

- Un iesean a ajuns in spital din cauza cainelui scapat in drum. Un vecin l-a batut cu salbaticie, rupandu-i splina. Cazul a ajuns in instanta, victima cerand daune de 100.000 euro. Incidentul s-a petrecut in seara zilei de 23 mai 2015. Cainele lui Maricel S. scapase din curte si iesise in drum, unde…

- O studenta la UMF a reusit sa-i surprinda pe politistii care ii cerusera sa opreasca masina. In locul unei antentionari pentru o problema minora, oamenii legii au trecut la intocmirea unui dosar penal. Tanara era bauta. Pe 7 februarie anul trecut, la ora 3.45, politistii au oprit pe pasajul Alexandru…