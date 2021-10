Pedeapsa primită de un șofer de 68 de ani din Cugir, după ce a accidentat grav un pieton și a fugit de la locul faptei Un barbat, in varsta de 67 de ani, din Cugir a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 3 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 3 ani, dupa ce a accidentat un pieton si a plecat de la locul faptei. Accidentul a avut loc in decembrie 2018, iar o prima solutie in dosarul penal a fost pronuntata in 12 octombrie 2021. Potrivit rechizitoriului, la data de 14 decembrie 2018, in jurul orei 17.30, pe timp de noapte, in timp ce conducea autoturismul si circula fara a avea puse in functiune luminile de drum sau de intalnire, soferul I. I. a patruns pe contrasens si a acrosat si… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

