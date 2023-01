Pedeapsa primită de un mercenar Wagner care a vrut să se predea ucrainenilor: „Moartea lor nu contează pentru societatea rusă” Tacticile brutale ale lui gruparii de mercenari Wagner sunt dezvaluite de un raport de informații al serviciilor militare ucrainene, intocmt in decembrie, la care a avut acces CNN . Atenție, detalii care va pot afecta emoțional! „Grupurile de asalt nu se retrag fara comanda. Iar retragerea neautorizata a unei echipe sau fara a fi ranita se pedepsește cu execuția la fața locului”, se noteaza in raport. Interceptarile telefonice obținute de o sursa de informații ucrainene și ascultate de CNN indica, de asemenea, o atitudine nemiloasa pe campul de lupta. Intr-una dintre intregistrari se aude un soldat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea vine dupa ce procurorii federali au anuntat planuri de a sechestra bunuri conectate la FTX in valoare de cel putin 500 de milioane de dolari, ca parte a urmaririi penale in curs de desfasurare a cofondatorului FTX, Sam Bankman-Fried. Recuperarea de active va fi un avantaj binevenit pentru clientii…

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor, postat marți pe site-ul instituției, include sintagma ”operațiunea speciala din Ucraina”, cu referire la invazia Rusiei. Sintagma apare in Raportul privind prognoza macroeconomica pentru 2023, dupa cum a remarcat jurnalista TVR Alina Grigore intr-o postare…

- Dronele iraniene pe care Rusia le folosește pentru a ataca obiective militare și civili in Ucraina sunt construite aproape in intregime din piese fabricate de companii cu sedii in Statele Unite, Europa și Asia, potrivit unui raport publicat marți de un grup de cercetare in domeniul armelor, anunța…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a cerut guvernelor din regiunea in care opereaza sa regandeasca masurile de sprijin, avertizand ca sprijinirea firmelor „zombi” ar putea avea un efect de domino asupra afacerilor viabile, transmite Reuters. Desi datoria companiilor a ajuns la…

- Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters. Presedintele a…

- Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Generalii ruși astupa gaurile de pe frontul de langa Lugansk cu oameni mobilizați. Aceștia sunt trimiși pe linia frontului fara un plan de acțiune, fara comandanți sau comunicații. BBC povestește cum se intampla acest lucru. Artileria ucraineana lucreaza cu greu noaptea – elicopterele din aer au o vizibilitate…